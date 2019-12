Plan your night at Alice In Winterland 2019 with the approximate set times.

SET TIMES:



Flora Cash - 7:30 PM



Avril Lavigne - 8:20 PM



Kesha - 9:30 PM

IMPORTANT LINKS: General Info | Tickets | Kesha | Avril Lavigne | Flora Cash | Frequently Asked Questions | Directions, Public Transportation & Parking | #AliceInWinterland On Twitter | Facebook | #AliceInWinterland On Instagram